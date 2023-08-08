Advertisement

أخبار عاجلة

مجلس النواب الليبي يقرر إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس النواب إلى لجنة 6+6 (سكاي نيوز)

Lebanon 24
08-08-2023 | 10:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس النواب الليبي يؤكد للمبعوث الأممي ضرورة تشكيل حكومة موحدة مهمتها إجراء الانتخابات (الشرق)
lebanon 24
08/08/2023 19:45:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب الليبي يصوت بالأغلبية على اعتماد خارطة الطريق والقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 (الحرة)
lebanon 24
08/08/2023 19:45:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل: الفراغ الرئاسي مستمرّ منذ 10 أشهر وهل المطلوب من رئيس الحكومة الجلوس في مكتبه وعدم التحرّك؟ على مجلس النواب القيام بواجبه وانتخاب رئيس
lebanon 24
08/08/2023 19:45:57 Lebanon 24 Lebanon 24
حسين الحاج حسن من مجلس النواب: لبنان يحتاج الى انتخاب رئيس باسرع وقت ممكن ولكن هذا الأمر يحتاج الى تفاهم وطني كبير بعيداً عن المزايدات ونحن منفتحون على كل الكتل السياسية لحوار وطني حقيقي يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية
lebanon 24
08/08/2023 19:45:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:26 | 2023-08-08
12:19 | 2023-08-08
12:13 | 2023-08-08
11:48 | 2023-08-08
11:24 | 2023-08-08
11:22 | 2023-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24