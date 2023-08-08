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نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس: ليس لدي أي خطط للإدلاء بشهادتي في محاكمة ترامب

Lebanon 24
08-08-2023 | 10:48
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