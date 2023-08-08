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باسيل: نُعوّل على الحوار اللبناني - اللبناني لأنّ أيّ مساعدة خارجيّة مشكورة ولكنّها لا تكفي من دون الحوار الداخلي

Lebanon 24
08-08-2023 | 10:54
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