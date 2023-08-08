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باسيل: حصل أخيراً اجتماع مع فريق التقاطع حتّى لا نبقى في موقع طرح مرشّح مُقابل آخر من دون اتّفاق على تصوّر ونتمنّى ألا ينقطع الحوار والدعوة مفتوحة ودائمة

Lebanon 24
08-08-2023 | 11:01
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