باسيل: حصل أخيراً اجتماع مع فريق التقاطع حتّى لا نبقى في موقع طرح مرشّح مُقابل آخر من دون اتّفاق على تصوّر ونتمنّى ألا ينقطع الحوار والدعوة مفتوحة ودائمة

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