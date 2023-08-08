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باسيل: الصندوق الائتماني يُحدّد ما لدى الدولة من أموال وقدراتها على جذب الاستثمار وهو ملك للدولة اللبنانيّة مئة في المئة

Lebanon 24
08-08-2023 | 11:08
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