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الجيش الإسرائيلي: نطارد مسلحين أطلقوا النار على حافلة إسرائيلية قرب قرية أم صفا شمال رام الله

Lebanon 24
08-08-2023 | 11:24
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