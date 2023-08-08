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إصابة عنصرين من الدفاع المدني- مركز الخلوات خلال اخماد حريق في خراج بلدة حاصبيا

Lebanon 24
08-08-2023 | 12:19
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