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رئيس هيئة قناة السويس: تم انتشال القاطرة التي غرقت في مياه القناة بنجاح (سكاي نيوز)

Lebanon 24
08-08-2023 | 13:17
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