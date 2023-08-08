28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
رئيس هيئة قناة السويس: تم انتشال القاطرة التي غرقت في مياه القناة بنجاح (سكاي نيوز)
Lebanon 24
08-08-2023
|
13:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة قناة السويس: وفاة شخص وإصابة 6 من العاملين بالقاطرة التي غرقت في القناة بعد اصطدامها بإحدى الناقلات
Lebanon 24
هيئة قناة السويس: وفاة شخص وإصابة 6 من العاملين بالقاطرة التي غرقت في القناة بعد اصطدامها بإحدى الناقلات
08/08/2023 22:05:27
08/08/2023 22:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة قناة السويس تكشف موعد بدء انتشال القاطرة الغارقة
Lebanon 24
هيئة قناة السويس تكشف موعد بدء انتشال القاطرة الغارقة
08/08/2023 22:05:27
08/08/2023 22:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرع أحد أفراد طاقم القاطرة التي غرقت عصر اليوم في قناة السويس بمصر
Lebanon 24
مصرع أحد أفراد طاقم القاطرة التي غرقت عصر اليوم في قناة السويس بمصر
08/08/2023 22:05:27
08/08/2023 22:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. انتشال القاطرة الغارقة في قناة السويس
Lebanon 24
بالصور.. انتشال القاطرة الغارقة في قناة السويس
08/08/2023 22:05:27
08/08/2023 22:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سقوط قتيل في اشتباك بهذه المنطقة.. هكذا قضى بلال برصاصة في قلبه
Lebanon 24
سقوط قتيل في اشتباك بهذه المنطقة.. هكذا قضى بلال برصاصة في قلبه
07:07 | 2023-08-08
08/08/2023 07:07:58
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة فنان شهير تفاجئ الجميع بزواجها من شاب يصغرها سنّاً.. شاهدوا وسامته (صور)
Lebanon 24
طليقة فنان شهير تفاجئ الجميع بزواجها من شاب يصغرها سنّاً.. شاهدوا وسامته (صور)
05:45 | 2023-08-08
08/08/2023 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
03:13 | 2023-08-08
08/08/2023 03:13:14
Lebanon 24
Lebanon 24
رواتب القطاع العام ستُدفع.. وفق هذه الآلية
Lebanon 24
رواتب القطاع العام ستُدفع.. وفق هذه الآلية
03:15 | 2023-08-08
08/08/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساةٌ قرب خلدة.. ما حصل مع أحد الشبان مُحزن جداً!
Lebanon 24
مأساةٌ قرب خلدة.. ما حصل مع أحد الشبان مُحزن جداً!
15:32 | 2023-08-07
07/08/2023 03:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:59 | 2023-08-08
"لبنان24": وفاة شابين اثر حادث سير مروع عند مفرق دير قانون - راس العين داخل المستشفى اللبناني الايطالي متاثرين بجراحهما
14:36 | 2023-08-08
ترامب: لم أحسم قراري بعد بشأن الدخول بمناظرات مع المنافسين (العربية)
14:19 | 2023-08-08
نائبة المتحدث باسم البنتاغون: ليس هناك أي تغيير في وجودنا العسكري في النيجر ولكن أوقفنا بعض الأنشطة العسكرية والمناورات ونراقب الوضع عن كثب (الحرة)
13:58 | 2023-08-08
5 جرحى بحادث سير على طريق عام صور – الناقورة (التجكم المروري)
13:15 | 2023-08-08
انتهاء اجتماعات الوفد الأمني العراقي مع المسؤولين الأميركيين في البنتاغون (الحرة)
12:26 | 2023-08-08
رئاسة نيجيريا: اجتماع "إيكواس" المقبل في أبوجا سيتخذ قرارات ذات تأثير بعيد المدى (الشرق)
فيديو
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
03:13 | 2023-08-08
08/08/2023 22:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
00:03 | 2023-08-07
08/08/2023 22:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
01:59 | 2023-08-05
08/08/2023 22:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24