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نائبة المتحدث باسم البنتاغون: ليس هناك أي تغيير في وجودنا العسكري في النيجر ولكن أوقفنا بعض الأنشطة العسكرية والمناورات ونراقب الوضع عن كثب (الحرة)
Lebanon 24
08-08-2023
|
14:19
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