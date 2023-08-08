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أخبار عاجلة
هوكينز لـ"الحرة": كل القوات الأميركية التي تعمل في الشرق الأوسط مدربة تدريبا عاليا وجاهزة لأي نوع من الطوارئ
Lebanon 24
08-08-2023
|
15:20
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