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رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد يستقبل مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ويبحث معه العلاقات الاستراتيجية بين البلدين (سكاي نيوز)

Lebanon 24
08-08-2023 | 15:38
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