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البنتاغون: اتفاق أميركي- عراقي على تشكيل لجنة عسكرية لتقييم مستقبل مهمة التحالف الدولي (الحدث)

Lebanon 24
08-08-2023 | 16:34
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