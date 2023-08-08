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مالي وبوركينا فاسو تؤكدان تمسّكهما بالبحث عن حلول دبلوماسية للأزمة في النيجر

Lebanon 24
08-08-2023 | 18:12
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