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بايدن: درجات الحرارة غير المسبوقة هي القاتل رقم 1 وإدارتي اتخذت خطوات غير مسبوقة لمحاربة هذه الأزمة

Lebanon 24
08-08-2023 | 19:08
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