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مسؤول عسكري أميركي لـCNN: التوقعات المتفائلة قبل بدء هجوم أوكرانيا المضاد كانت غير واقعية

Lebanon 24
09-08-2023 | 00:20
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