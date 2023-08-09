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أخبار عاجلة
الولايات المتحدة ستعلن اليوم خطة لتقييد الاستثمارات في الصين في قطاعات حساسة أمنيا. (رويترز)
Lebanon 24
09-08-2023
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