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الخارجية الصينية: على اليابان وقف خطة تفريغ مياه محطة فوكوشيما إن لم تعالج مخاوف جيرانها

Lebanon 24
09-08-2023 | 02:37
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