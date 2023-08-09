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الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني في موسكو بمسيرات دون أضرار أو ضحايا (سبوتنيك)

Lebanon 24
09-08-2023 | 03:18
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