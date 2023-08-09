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أخبار عاجلة
الحركة السياسية الجديدة في النيجر تعلن تأييدها للجهود الإقليمية والدولية لاستعادة النظام الدستوري (رويترز)
Lebanon 24
09-08-2023
|
05:09
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