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مواطنون قطعوا لبعض الوقت طريق أوتوستراد التبانة وشارع سوريا في طرابلس بسبب إنقطاع الكهرباء نتيجة عطل حصل في وقتٍ سابق

Lebanon 24
09-08-2023 | 05:42
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