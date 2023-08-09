تقرير الطبيب الشرعي أظهر ان الياس حصروني قُتل خنقًا وضُرب بالمسدس على رأسه وعند القفص الصدري ما أدى الى كسر ضلوعه وخرقها للرئة ثم تم رمي الجثة قرب موقع السيارة (الجديد)

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