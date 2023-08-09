Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش السوداني يكثف قصفه لمواقع قوات الدعم السريع في أم درمان والخرطوم بحري (الجزيرة)

Lebanon 24
09-08-2023 | 11:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طائرات الجيش السوداني تقصف مواقع لقوات الدعم السريع بحي أبروف شرقي أم درمان (الجزيرة)
lebanon 24
09/08/2023 19:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزيرة: معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول حيي المهندسين والفتيحاب جنوبي أم درمان
lebanon 24
09/08/2023 19:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
اشتباكات متقطعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وسط أم درمان (الجزيرة)
lebanon 24
09/08/2023 19:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
البعثة الأممية في السودان: قلقون من تأثير القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على المدنيين في دارفور (الجزيرة)
lebanon 24
09/08/2023 19:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:25 | 2023-08-09
12:07 | 2023-08-09
11:46 | 2023-08-09
11:45 | 2023-08-09
11:42 | 2023-08-09
11:33 | 2023-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24