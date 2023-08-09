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بلينكن: عقوبات على 8 أفراد و5 كيانات في بيلاروسيا لدورهم في عمليات قمع محلية وتسهيل حرب روسيا على أوكرانيا (الجزيرة)

Lebanon 24
09-08-2023 | 11:32
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