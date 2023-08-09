Advertisement

أخبار عاجلة

إنقلاب بيك آب عند منعطفات الكحالة باتجاه عاليه والاضرار مادية (التحكم المروري)

Lebanon 24
09-08-2023 | 11:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تصادم بين سيارتين وانقلابهما على طريق ضهر البيدر باتجاه بيروت والاضرار مادية سبب بازدحام مروري خانق وتتم المعالجة من قبل دراجين مفرزة سير زحلة (التحكم المروري)
lebanon 24
09/08/2023 19:34:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تصادم بين مركبتين على طريق عام الجمهور باتجاه الكحالة والأضرار مادية (التحكم المروري)
lebanon 24
09/08/2023 19:34:58 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين داخل انفاق المطار باتجاه خلدة والاضرار مادية و حركة المرور كثيفة في المحلة
lebanon 24
09/08/2023 19:34:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تصادم بين مركبتين على طريق عام ضهر البيدر باتجاه بيروت والاضرار مادية (التحكم المروري)
lebanon 24
09/08/2023 19:34:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:25 | 2023-08-09
12:07 | 2023-08-09
11:46 | 2023-08-09
11:45 | 2023-08-09
11:33 | 2023-08-09
11:32 | 2023-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24