Advertisement

أخبار عاجلة

أهالي الكحالة يحاولون منع نقل شاحنة السّلاح ومفاوضات مع الجيش

Lebanon 24
09-08-2023 | 16:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أهالي الكحالة ما زالوا يقطعون الطريق لمنع نقل الشاحنة التي انقلبت
lebanon 24
10/08/2023 02:29:58 Lebanon 24 Lebanon 24
أهالي الكحالة يقطعون الطريق لمنع نقل الشاحنة التي انقلبت على "كوع" البلدة
lebanon 24
10/08/2023 02:29:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش رفع الشاحنة في الكحالة ويقوم بتفريغ حمولتها ونقلها إلى شاحنته (LBCI)
lebanon 24
10/08/2023 02:29:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رفع لافتة مكتوب عليها "المقاومة ضد الاحتلال الايراني" في مكان حادثة الشاحنة في الكحالة
lebanon 24
10/08/2023 02:29:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:14 | 2023-08-09
19:10 | 2023-08-09
19:09 | 2023-08-09
18:06 | 2023-08-09
17:50 | 2023-08-09
17:29 | 2023-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24