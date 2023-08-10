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وكالة الطاقة النووية الأوكرانية: تعطل خط الكهرباء الرئيسي في محطة زابوريجيا

Lebanon 24
10-08-2023 | 04:26
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