Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الصينية: نعارض بشدة قرار بايدن بفرض قيود على الاستثمارات في الصين

Lebanon 24
10-08-2023 | 04:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الصينية: إذا أراد الاتحاد الأوروبي مُعالجة الاختلال التجاري فلا ينبغي أن يلوم الصين بل عليه إلغاء قيود التصدير
lebanon 24
10/08/2023 13:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: ما حدث في روسيا شأن داخلي وندعم روسيا في الحفاظ على استقرارها الوطني وتحقيق التنمية (الجزيرة)
lebanon 24
10/08/2023 13:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية عن وصف بايدن للرئيس تشي بالديكتاتور: انتهاك لسيادة وكرامة الصين واستفزاز سياسي
lebanon 24
10/08/2023 13:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: نعارض فرض عقوبات أميركية مرتبطة بإيران على كيانات صينية
lebanon 24
10/08/2023 13:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:54 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:45 | 2023-08-10
06:37 | 2023-08-10
06:37 | 2023-08-10
06:35 | 2023-08-10
06:28 | 2023-08-10
06:19 | 2023-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24