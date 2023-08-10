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مريض في مستشفى قلب يسوع بحاجة لدم من فئة B+... للمساعدة الاتصال على الرقم التالي: 05- 453 500

Lebanon 24
10-08-2023 | 05:52
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10/08/2023 18:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24
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10/08/2023 18:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24
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