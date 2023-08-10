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نديم الجميّل: سنتصدى لكل محاولات التوقيفات الاعتباطية لأهالي المنطقة وعلى القوى الأمنية أن تكشف ما حصل وأن يتحاسب من قام بهذا العمل الارهابي

Lebanon 24
10-08-2023 | 06:35
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