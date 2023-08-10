Advertisement

أخبار عاجلة

بري يدعو إلى جلسة تشريعية عند الساعة 11 من قبل ظهر الخميس في 17 من آب الحالي (الجديد)

Lebanon 24
10-08-2023 | 07:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بري يدعو إلى جلسة تشريعية في هذا الموعد
lebanon 24
10/08/2023 18:03:00 Lebanon 24 Lebanon 24
خليل: بري سيدعو إلى جلسة تشريعية لإقرار الصندوق السيادي
lebanon 24
10/08/2023 18:03:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل: الرئيس ميقاتي أبلغ الرئيس نبيه بري بأنه سيدعو إلى جلسة يوم الخميس لبحث مستجدات الوضعين المالي والنقدي من ضمنها موضوع حاكمية مصرف لبنان
lebanon 24
10/08/2023 18:03:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مهلة 48 ساعة لنواب الحاكم.. هل يدعو ميقاتي الى جلسة حكومية بين الخميس والجمعة؟
lebanon 24
10/08/2023 18:03:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:54 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:37 | 2023-08-10
10:34 | 2023-08-10
10:10 | 2023-08-10
10:05 | 2023-08-10
09:30 | 2023-08-10
09:21 | 2023-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24