كتلة الوفاء للمقــاومة: ندين الظهور المليشياوي الذي شهدته منطقة الكحالة عقب انقلاب شاحنة للمقـ.ـاومة والاعتـ.ـداء على أفرادها في محاولة للاستيلاء عليها

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