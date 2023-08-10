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كتلة الوفاء للمقــاومة: ندين الظهور المليشياوي الذي شهدته منطقة الكحالة عقب انقلاب شاحنة للمقـ.ـاومة والاعتـ.ـداء على أفرادها في محاولة للاستيلاء عليها

Lebanon 24
10-08-2023 | 07:29
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