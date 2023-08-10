سامي الجميّل بعد اجتماع استثنائي للمكتب السياسي في قسم الكحالة الكتائبي: يتوجه حزب الكتائب من أهالي الكحالة بالتعازي الحارة بالشهيد فادي بجاني ونضع إمكاناتنا بتصرّفهم

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