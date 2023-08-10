الجميّل: نعرف أن الجيش ينفذ قرارًا سياسيًا لدولة مخطوفة ونعرف التعاون بين الجيش وحزب الله ولكن في سنة 2023 على الجيش وقيادته أن يعرفا أن الأسلوب بالتعاطي من قبل حزب الهي وميليشياته سيوصل البلد الى أماكن خطيرة

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