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المكتب الإعلامي لوزير الدفاع اللبناني موريس سليم للميادين: لا نجزم بأن إطلاق النار على السيارة هو محاولة اغتيال أو رصاص طائش

Lebanon 24
10-08-2023 | 09:21
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