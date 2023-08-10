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وزير الداخلية بسام مولوي لـ"النهار": ما تعرضت له سيارة وزير الدفاع على الأغلب نتيجة رصاص طائش، لكننا ننتظر نتائج التحقيقات

Lebanon 24
10-08-2023 | 10:37
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