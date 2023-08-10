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رويترز عن رئيس الإكواس: كل الخيارات مطروحة على الطاولة بما في ذلك استخدام القوة خيارا أخيرا (الجزيرة)

Lebanon 24
10-08-2023 | 11:50
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