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الجيش الأوكراني: الوضع صعب في شمال شرق البلاد حيث تشن القوات الروسية هجوما (الشرق)

Lebanon 24
10-08-2023 | 12:08
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