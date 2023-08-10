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رويترز: نقل 4 أميركيين تحتجزهم إيران من سجن إيفين في طهران إلى الإقامة الجبرية في فندق في إيران (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
10-08-2023 | 12:21
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