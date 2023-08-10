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سفارة واشنطن في اليمن: نؤكد الاستمرار بدعم اليمن لمكافحة الإرهاب بعد قتل قائد قوات الحزام الأمني في أبين (الشرق)

Lebanon 24
10-08-2023 | 12:34
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