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رويترز: صفقة الإفراج عن 6 مليارات دولار مجمدة لطهران بكوريا الجنوبية مقابل سجناء أميركا (العربية)

Lebanon 24
10-08-2023 | 13:11
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