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إنفجار ضخم في مستودع ذخيرة قرب القاعدة الأميركية في الشدادي شرقي سوريا (سبوتنيك)

Lebanon 24
10-08-2023 | 15:33
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