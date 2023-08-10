Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: مشتبه به حاول تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة نيلي غرب رام الله

Lebanon 24
10-08-2023 | 16:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل فلسطينيين اثنين قرب مستوطنة شيلو شمال رام الله زعم الجيش الإسرائيلي نيتهما تنفيذ عملية إطلاق نار
lebanon 24
11/08/2023 00:52:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقتحم قرية طمون مسقط رأس منفذي عملية مستوطنة عيلي تمهيدًا لهدم منزلهما (سكاي نيوز)
lebanon 24
11/08/2023 00:52:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: 3 أشخاص نفذوا إطلاق النار في رام الله وتمّ قتل أحدهم أثناء العملية (العربية)
lebanon 24
11/08/2023 00:52:14 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يستعدّ الجيش الإسرائيليّ لتنفيذ عملية عسكرية في الضفّة؟ تقريرٌ يكشف
lebanon 24
11/08/2023 00:52:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:54 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:51 | 2023-08-10
17:41 | 2023-08-10
17:40 | 2023-08-10
17:38 | 2023-08-10
17:38 | 2023-08-10
17:37 | 2023-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24