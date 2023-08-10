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مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور لـ"الجزيرة": الأسعار زادت منذ انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب

Lebanon 24
10-08-2023 | 16:53
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