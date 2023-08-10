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بلينكن عن الاتفاق مع إيران: هذه مجرد بداية لعملية أتوقع أن تقود إلى عودتهم إلى واشنطن
Lebanon 24
10-08-2023
|
17:41
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