نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف: تحتاج أوكرانيا للاستسلام فقط وهو ما قد يفتح الطريق أمام السلام لكن واشنطن وكييف لا تريدان ذلك

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