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نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف: تحتاج أوكرانيا للاستسلام فقط وهو ما قد يفتح الطريق أمام السلام لكن واشنطن وكييف لا تريدان ذلك
Lebanon 24
11-08-2023
|
04:32
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