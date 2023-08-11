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المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية لـ"سكاي نيوز": واشنطن ما زالت ترى أنّ الفرصة مؤاتية للحلّ الدبلوماسي لأزمة النيجر

Lebanon 24
11-08-2023 | 05:11
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