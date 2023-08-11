30
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
31
o
صيدا
30
o
جونية
34
o
النبطية
32
o
زحلة
35
o
بعلبك
32
o
بشري
31
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
رئيس بيلاروسيا: وجهت الحكومة بالتواصل مع بولندا بسبب تصاعد التوتر على الحدود
Lebanon 24
11-08-2023
|
06:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء بولندا: التوترات على الحدود مع بيلاروسيا ستزداد
Lebanon 24
رئيس وزراء بولندا: التوترات على الحدود مع بيلاروسيا ستزداد
11/08/2023 17:49:39
11/08/2023 17:49:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بولندا تعلن تعزيز الحدود الشرقية بسبب وجود قوات فاغنر في بيلاروسيا (العربية)
Lebanon 24
بولندا تعلن تعزيز الحدود الشرقية بسبب وجود قوات فاغنر في بيلاروسيا (العربية)
11/08/2023 17:49:39
11/08/2023 17:49:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بولندا سترسل 10 آلاف جندي إلى الحدود مع بيلاروسيا.. ما السبب؟
Lebanon 24
بولندا سترسل 10 آلاف جندي إلى الحدود مع بيلاروسيا.. ما السبب؟
11/08/2023 17:49:39
11/08/2023 17:49:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بولندا: سنرسل 10 آلاف جندي إلى الحدود مع بيلاروسيا
Lebanon 24
بولندا: سنرسل 10 آلاف جندي إلى الحدود مع بيلاروسيا
11/08/2023 17:49:39
11/08/2023 17:49:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
العثور على "العسود" مشنوقاً على سطح منزله
Lebanon 24
العثور على "العسود" مشنوقاً على سطح منزله
16:40 | 2023-08-10
10/08/2023 04:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار "كبير" يهزّ سوريا... أين وقع وماذا عن الخسائر؟
Lebanon 24
إنفجار "كبير" يهزّ سوريا... أين وقع وماذا عن الخسائر؟
15:40 | 2023-08-10
10/08/2023 03:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة شاب داخل منزله في صربا... كيف تُوفي؟
Lebanon 24
العثور على جثة شاب داخل منزله في صربا... كيف تُوفي؟
13:13 | 2023-08-10
10/08/2023 01:13:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أشدّ قوّة من الأوّل.. زلزال جديد ضرب تركيا منذ قليل
Lebanon 24
أشدّ قوّة من الأوّل.. زلزال جديد ضرب تركيا منذ قليل
13:58 | 2023-08-10
10/08/2023 01:58:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: خطيب نادين نسيب نجيم يتفاجأ بما تفعله الأخيرة في السيارة شاهدوا ردة فعله
Lebanon 24
فيديو ينتشر: خطيب نادين نسيب نجيم يتفاجأ بما تفعله الأخيرة في السيارة شاهدوا ردة فعله
00:29 | 2023-08-11
11/08/2023 12:29:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
10:43 | 2023-08-11
وزارة الخارجية السودانية: لن نعود إلى جدة ما لم نر التزاما واضحا من الدعم السريع بالخروج من منازل المدنيين
10:13 | 2023-08-11
الولايات المتحدة تفرض مزيدا من العقوبات المرتبطة بروسيا (سكاي نيوز)
09:53 | 2023-08-11
إشكال وتدافع بين عدد من المشاركين في مراسم جنازة فادي بجاني خارج كنيسة مار أنطونيوس
09:39 | 2023-08-11
الأمم المتحدة: الإفراج عن 5 أفراد أمن تابعين لنا في اليمن بعد احتجازهم 18 شهرا
09:34 | 2023-08-11
المطران بولس عبد الساتر: ما حصل في الكحالة مأساة وطنية لا يجب أن تتكرر أبداً لأي سبب كان وكفانا حزنًا ودموعًا
09:31 | 2023-08-11
المطران بولس عبد الساتر في مراسم جنازة فادي بجاني: نطلب من كل زعيم العمل الحثيث على منع الاحتقان الطائفي ونبذ الاحقاد ورفض التعصب المناطقي والحزبي والديني
فيديو
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
02:05 | 2023-08-11
11/08/2023 17:49:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
00:33 | 2023-08-11
11/08/2023 17:49:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
03:13 | 2023-08-08
11/08/2023 17:49:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24