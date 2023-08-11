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وزارة الدفاع التركية تُعلن عن مقتل 12 من المسلحين الأكراد وتقول إنهم كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم في شمال سوريا

Lebanon 24
11-08-2023 | 07:14
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