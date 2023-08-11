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وزارة الدفاع البريطانية تُعلن أنها ستُدرّب 900 جندي أوكراني من سلاح البحرية على تنفيذ غارات على السواحل وعمليات في البر والبحر

Lebanon 24
11-08-2023 | 07:32
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