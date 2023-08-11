Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدولة في الخارجية القطرية لـ"الجزيرة": قطر لعبت دورا محوريا في تيسير الحوار بين واشنطن وطهران

Lebanon 24
11-08-2023 | 08:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية لـ"سكاي نيوز": واشنطن ما زالت ترى أنّ الفرصة مؤاتية للحلّ الدبلوماسي لأزمة النيجر
lebanon 24
11/08/2023 17:48:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر في الخارجية الفرنسية ل"الجزيرة": من الواضح وجود اتصالات بين انقلابيي النيجر وفاغنر بوساطة الماليين
lebanon 24
11/08/2023 17:48:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الصيني: مستعدون للعمل مع "بريكس" لإنجاح القمة المقبلة
lebanon 24
11/08/2023 17:48:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي يبحث في اتصال هاتفي ملف "مبادرة حبوب البحر الأسود" مع نظيره الأميركي
lebanon 24
11/08/2023 17:48:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:43 | 2023-08-11
10:13 | 2023-08-11
09:53 | 2023-08-11
09:39 | 2023-08-11
09:34 | 2023-08-11
09:31 | 2023-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24